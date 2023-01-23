『Mu6 Ring 耳を塞がないワイヤレスイヤホン オープンイヤー式ヘッドセット 空気伝導イヤースピーカー 開放型 耳掛け式 外音取込み 内蔵【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 15時 27分に出品され03月20日 15時 27分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在495件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Mu6 Ring 耳を塞がないワイヤレスイヤホン オープンイヤー式ヘッドセット 空気伝導イヤースピーカー 開放型 耳掛け式 外音取込み 内蔵
【商品説明】
・【さまざまなシーンで活躍】さまざまな頭のサイズに合わせられ、激しく動いても外れにくく、インドアやアウトドアの運動をする時にずれたり落ちたりしません。お自宅でテレワーク、オンライン授業、家事、Switchでゲームをするなどの時にも周りの必要な音情報を聞き逃さずに快適に使用できます。野外にRINGをつけ、好きな音楽と癒しの自然音を同時に楽しめます。
・【クリアなサウンドを伝達する空気伝導式】空気の振動による音を伝わる空気伝導式であり、耳の前にかける指向性のあるミニスピーカーのようで、原音に忠実なサウンドを提供できます。骨の振動による音質劣化問題がなく、満足以上の3D高音質を体験できます。
・【ス
【サイズ】
高さ : 3.10 cm
横幅 : 18.50 cm
奥行 : 19.20 cm
重量 : 150.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8470円
495 入札履歴
終了
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