『Coby Bluetooth Speaker | True Wireless Portable Speaker | Hands-Free Wireless Speaker | Built in FM Radio | 6-HR Playtime | Powergrip II Rechargeable【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 10時 40分に出品され04月11日 10時 40分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在303件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格8470円
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