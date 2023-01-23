『POLO RALPH LAUREN / ポロ ラルフ ローレン (ボーイズ 2才〜4才)Polo ベア フーデッド ラッシュ ガード【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 22時 07分に出品され05月10日 22時 07分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在499件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【カテゴリ】キッズ > 水着・浴衣 > 水着・スイムグッズ

【カラー】400ブルー

【サイズ】3/3T

【実寸(cm)】

着丈 身幅 裄丈

3/3T 37.5 27 46

【素材】本体：ポリエステル 93％、ポリウレタン 7％

【製造国】-

【基本情報】CWPOSWMTCX20054，ポロ ラルフ ローレン