『マザーズバッグ Parents Bag Charcoal/マザーズバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから04月26日 06時 30分に出品され04月26日 06時 30分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在887件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ZOZO問い合わせ番号:63380922

ショップ:ALEXIA STAM，アリシアスタン

ブランド:ALEXIA STAM，アリシアスタン，FLAG by ALEXIA STAM，フラッグバイアリシアスタン

商品名:Parents Bag Charcoal/マザーズバッグ

カテゴリ:ママ＆ベビー>マザーズバッグ

ブランド品番:AS21AW-GOA051

素材:ポリエステル 100%

カラー:チャコールグレー

サイズ:FREE

企画ID:1613283，1581331