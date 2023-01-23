『CARA O CRUZ / キャラ・オ・クルス 洗える ウエストゴム リブニットパンツ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 21時 19分に出品され03月17日 21時 19分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在778件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 この商品はセール価格です

25，300円 → 12，100円(52%off)



【カテゴリ】レディース > パンツ > その他パンツ

【カラー】アイボリー/チャコール

【サイズ】7/11/9

【実寸(cm)】

ウエスト ヒップ 股上 股下 総丈 渡り 裾幅

7 64 80 27 72 97.5 26.5 21.5

9 68 84 27.5 72.5 97.5 28.5 22.5

11 70 88 28 72.5 97.5 29.5 23.5

【素材】コットン63% ポリエステル37%

【製造国】-

【基本情報】4100420，キャラ・オ・クルス

カテゴリ ファッション

レディースファッション

ボトムス、パンツ タグ CARA

O

CRUZ

/

キャラ・オ・クルス

洗える

ウエストゴム

リブニットパンツ