『東北花材 人工樹木/インテリアグリーン ポトスブッシュ 90240【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 15時 11分に出品され03月10日 15時 11分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 東北花材 人工樹木/インテリアグリーン ポトスブッシュ 90240 [ 90240 ]

カテゴリ 花、ガーデニング

観葉植物 タグ 東北花材

人工樹木/インテリアグリーン

ポトスブッシュ

90240