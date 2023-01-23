『7/26発売 ENHYPEN ENHYPEN WORLD TOURMANIFESTO in JAPAN 京セラドーム大阪 初回限定盤 ３DVD+α エンハイフン 予約受付中【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 02時 43分に出品され03月10日 02時 43分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在36件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
LIVE Blu-ray＆DVDには、「ENHYPEN WORLD TOURMANIFETOin JAPAN」で披露した日本語楽曲はもちろん、日本語でのMC、さらに日本公演の舞台裏のメイキング映像も収められており、初回限定盤の合計収録時間は約４４０分に及ぶ。
初回限定盤(DVD)は３Disc、豪華BOXケース付き、デジパック仕様、52Pのフォトブックレット(初回限定盤Blu-rayとは別の写真)、ポスター１枚、メンバー別２Lフォトカード７枚セット、透明フォトカード７枚セットを封入。
Blu-ray 1-7DAY CONCERT MEET&GREET 7枚SET -2020.06.20-06.26- MONSTA X/ THE BOYZ/ ITZY/ PENTAGON/ GFRIEND/ IZONE 他Awards ブルーレイ
¥ 8428
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Blu-ray 2015-6，2018-2022 Seoul Music Awards 7枚Set - バンタン/ WANNA ONE/ TWICE/ SEVENTEEN/ NCT127/ MONSTA X/ iKON/ RED VELVET ブルーレイ
¥ 8428
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新品 送料無料 訳あり BIGBANG 1ST DOCUMENTARY DVD EXTRA ORDINARY 20S ビッグバン
¥ 8413
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安心の日本国内発送 2PM MUST LP アナログ LP盤 2PM アルバム 2pmアルバム
¥ 8400
NCT 127 / 〜2ND TOUR NEO CITY : JAPAN - THE LINK (初回生産限定盤:2BD+CD+PHOTOBOOK) AVZK-79851/2
¥ 8400
7種セットBTS全メンバー フレーム付きジグソーパズル108ピース/防弾少年団（パズル + フレームBOX + フォトカード）
¥ 8400
新品 東方神起 LIVE TOUR 2015 WITH Blu-ray ブルーレイ2枚組 初回限定盤 BOX仕様 PR
¥ 8399
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◇11月14日発送予定◇ SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] JAPAN（2Blu-ray+フォトブック+ポストカード+フォトカード+フォトカードスタンド）A2ポスター付き
¥ 8393
早期購入特典ICカードステッカー付 BIGBANG SPECIAL EVENT 2017 DVD2枚組+CD 初回生産限定盤
¥ 8386
【中古】2018 GFRIEND First Concert [Season Of GFRIEND] Concert DVD
¥ 8386
早期購入特典ICカードステッカー付 BIGBANG SPECIAL EVENT 2017 DVD2枚組+CD 初回生産限定盤
¥ 8386
BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF 〜JAPAN EDITION〜(初回限定盤)[DVD]
¥ 8363
【日本語字幕・リージョン2】2014 ICHIGO ICHIE JYJ JAPAN DOME TOUR(日本国内生産盤) [DVD]
¥ 8359
落札価格8470円
36 入札履歴
終了
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