『7/26発売 ENHYPEN ENHYPEN WORLD TOURMANIFESTO in JAPAN 京セラドーム大阪 初回限定盤 ３DVD+α エンハイフン 予約受付中【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 02時 43分に出品され03月10日 02時 43分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在36件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 LIVE Blu-ray＆DVDには、「ENHYPEN WORLD TOURMANIFETOin JAPAN」で披露した日本語楽曲はもちろん、日本語でのMC、さらに日本公演の舞台裏のメイキング映像も収められており、初回限定盤の合計収録時間は約４４０分に及ぶ。



初回限定盤(DVD)は３Disc、豪華BOXケース付き、デジパック仕様、52Pのフォトブックレット(初回限定盤Blu-rayとは別の写真)、ポスター１枚、メンバー別２Lフォトカード７枚セット、透明フォトカード７枚セットを封入。