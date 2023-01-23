『DVD/Tacoyaki Rainbow/Nani WONDERLaND 2016 〜ひみつの仮面舞踏会〜 (本編ディスク1枚+特典ディスク2枚)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 15時 27分に出品され03月19日 15時 27分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Tacoyaki Rainbow (タコヤキレインボー たこやきれいんぼー)

2017年3月15日 発売





DVD:1

1.overture〜tacoture〜

2.尼崎テクノ

3.どっとjpジャパーン!

4.にじースターダスト

5.オーバー・ザ・たこやきレインボー

6.ナナイロダンス

7.ジュージューシー!!

8.元気売りの少女〜浪花名歌五十選〜

9.めっちゃFUNK

10.めっちゃDISCO

11.恋するビリケンさん

12.ナンバサンバイジャー

13.桜色ストライプ

14.たこ虹物語〜オーバー・ザ・関ケ原〜

15.365Go!

16.めっちゃPUNK

17.踊れ!青春カルナバル

18.ちちんぷいぷいぷい -ENCORE-

19.なにわのはにわ -ENCORE-

20.絶唱!なにわで生まれた少女たち -ENCORE-

21.ちゃんと走れ!!!!!! -ENCORE-

22.たのしかしまし大阪〜おいでやす〜 -ENCORE-