『DVD/Tacoyaki Rainbow/Nani WONDERLaND 2016 〜ひみつの仮面舞踏会〜 (本編ディスク1枚+特典ディスク2枚)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 15時 27分に出品され03月19日 15時 27分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Tacoyaki Rainbow (タコヤキレインボー たこやきれいんぼー)
2017年3月15日 発売
DVD:1
1.overture〜tacoture〜
2.尼崎テクノ
3.どっとjpジャパーン!
4.にじースターダスト
5.オーバー・ザ・たこやきレインボー
6.ナナイロダンス
7.ジュージューシー!!
8.元気売りの少女〜浪花名歌五十選〜
9.めっちゃFUNK
10.めっちゃDISCO
11.恋するビリケンさん
12.ナンバサンバイジャー
13.桜色ストライプ
14.たこ虹物語〜オーバー・ザ・関ケ原〜
15.365Go!
16.めっちゃPUNK
17.踊れ!青春カルナバル
18.ちちんぷいぷいぷい -ENCORE-
19.なにわのはにわ -ENCORE-
20.絶唱!なにわで生まれた少女たち -ENCORE-
21.ちゃんと走れ!!!!!! -ENCORE-
22.たのしかしまし大阪〜おいでやす〜 -ENCORE-
DVD/林部智史/4th & 5th Anniversary Concert(デラックスセット) (2DVD+3CD)
¥ 8470
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落札価格8470円
646 入札履歴
終了
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