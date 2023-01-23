『BD/TVアニメ/蟲師 続章 其ノ四(Blu-ray) (Blu-ray+CD) (完全生産限定版)【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 22時 45分に出品され03月28日 22時 45分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在350件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 蟲師 続章 其ノ四(Blu-ray) (Blu-ray+CD) (完全生産限定版)

TVアニメ

発売日：2015年1月28日

種別：BD