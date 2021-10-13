『BD/劇場アニメ/劇場版 魔法少女まどか☆マギカ(前編) 始まりの物語/(後編) 永遠の物語(Blu-ray) (2Blu-ray+CD) (完全生産限定版)【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 00時 33分に出品され03月28日 00時 33分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在563件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
劇場アニメ (Magica Quartet、悠木碧、斎藤千和、水橋かおり、岸田隆宏、谷口淳一郎、梶浦由記)
2013年7月24日 発売
CD:1
1.encounter
2.warning #1
3.warning #2
4.odd world #1
5.odd world #2
6.no more fear
7.wo ist die Kase?
8.short action
9.fateful #1
10.something unusual
11.crises happening
12.witch world #1
13.odd world #3
14.wicked
15.a human bullet
16.mother and daughter
17.touch-and-go
18.fateful #2
19.she has a past
20.she has a heart
21.complicated mind
22.wounded feeling
23.witch world #2
24.collapse
25.fateful #3
26.deep in grief
27.threatening
28.she is a witch
29.fateful #4
30.facing the truth #1
31.Ill be with you
32.I miss you
33.time-manipulation
34.facing the truth #2
35.her wings
36.rebirth
37.for the next episode
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落札価格8470円
563 入札履歴
終了
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