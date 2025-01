BD/劇場アニメ/劇場版 魔法少女まどか☆マギカ(前編) 始まりの物語/(後編) 永遠の物語(Blu-ray) (2Blu-ray+CD) (完全生産限定版)【お歳暮】

商品情報

劇場アニメ (Magica Quartet、悠木碧、斎藤千和、水橋かおり、岸田隆宏、谷口淳一郎、梶浦由記)

2013年7月24日 発売





CD:1

1.encounter

2.warning #1

3.warning #2

4.odd world #1

5.odd world #2

6.no more fear

7.wo ist die Kase?

8.short action

9.fateful #1

10.something unusual

11.crises happening

12.witch world #1

13.odd world #3

14.wicked

15.a human bullet

16.mother and daughter

17.touch-and-go

18.fateful #2

19.she has a past

20.she has a heart

21.complicated mind

22.wounded feeling

23.witch world #2

24.collapse

25.fateful #3

26.deep in grief

27.threatening

28.she is a witch

29.fateful #4

30.facing the truth #1

31.Ill be with you

32.I miss you

33.time-manipulation

34.facing the truth #2

35.her wings

36.rebirth

37.for the next episode