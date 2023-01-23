『BD/TVアニメ/3月のライオン 8(Blu-ray) (2Blu-ray+CD) (完全生産限定版)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから02月13日 16時 58分に出品され02月13日 16時 58分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在260件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
TVアニメ (羽海野チカ、河西健吾、茅野愛衣、花澤香菜、杉山延寛、橋本由香利)
2018年8月29日 発売
CD:1
1.泰然
2.ウェルカム心友ワールド
3.銀の羽根
4.となりに座ってくれただけで
5.山セラピー
6.動き出した
7.僕の後を
8.台風
9.閑古鳥
10.焼け野っ原
11.大激闘
12.M14(Bonus Track)
13.M17(Bonus Track)
14.M17B(Bonus Track)
15.M24A(Bonus Track)
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落札価格8470円
260 入札履歴
終了
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