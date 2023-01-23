『BD/TVアニメ/3月のライオン 8(Blu-ray) (2Blu-ray+CD) (完全生産限定版)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから02月13日 16時 58分に出品され02月13日 16時 58分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在260件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 TVアニメ (羽海野チカ、河西健吾、茅野愛衣、花澤香菜、杉山延寛、橋本由香利)

2018年8月29日 発売





CD:1

1.泰然

2.ウェルカム心友ワールド

3.銀の羽根

4.となりに座ってくれただけで

5.山セラピー

6.動き出した

7.僕の後を

8.台風

9.閑古鳥

10.焼け野っ原

11.大激闘

12.M14(Bonus Track)

13.M17(Bonus Track)

14.M17B(Bonus Track)

15.M24A(Bonus Track)