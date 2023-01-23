『DVD/TVアニメ/ワンダーエッグ・プライオリティ 3 (DVD+CD) (完全生産限定版)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 15時 09分に出品され03月14日 15時 09分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在16件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 TVアニメ (高橋沙妃、相川奏多、楠木ともり、斉藤朱夏、矢野妃菜喜、久武伊織、DE DE MOUSE、ミト)

2021年8月25日 発売





CD:1

1.TRACK #1(オリジナルドラマCD「ワンダーエッグ・アニバーサリー」)

2.TRACK #2(オリジナルドラマCD「ワンダーエッグ・アニバーサリー」)

3.TRACK #3(オリジナルドラマCD「ワンダーエッグ・アニバーサリー」)

4.TRACK #4(オリジナルドラマCD「ワンダーエッグ・アニバーサリー」)

5.TRACK #5(オリジナルドラマCD「ワンダーエッグ・アニバーサリー」)

6.TRACK #6(オリジナルドラマCD「ワンダーエッグ・アニバーサリー」)

7.TRACK #7(オリジナルドラマCD「ワンダーエッグ・アニバーサリー」)

8.TRACK #8(オリジナルドラマCD「ワンダーエッグ・アニバーサリー」)

9.TRACK #9(オリジナルドラマCD「ワンダーエッグ・アニバーサリー」)

10.TRACK #10