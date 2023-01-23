『HSBAO DEP-1200 吐出量1500L/H (毎分25L) 揚程1.6m DCポンプ 水中ポンプ 水槽ポンプ 省エネ 低騒音 99段【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 13時 20分に出品され04月10日 13時 20分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在543件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

HSBAO DEP-1200 吐出量1500L/H (毎分25L) 揚程1.6m DCポンプ 水中ポンプ 水槽ポンプ 省エネ 低騒音 99段



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.40 cm

横幅 : 11.30 cm

奥行 : 15.90 cm

重量 : 720.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。