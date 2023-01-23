『据え置きキャットタワー 爪とぎ 階段付き (ダークグレー)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 19時 20分に出品され03月05日 19時 20分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在801件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
据え置きキャットタワー 爪とぎ 階段付き (ダークグレー)
【商品説明】
・クッション材：ポリエステル綿
・サイズ約幅50cm×奥行き41cm(階段除く)×高さ130cm
・張り材 : ポリエステル100％
・板 材 : パーティクルボード
・爪とぎ : 麻
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8470円
801 入札履歴
終了
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