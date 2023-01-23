『据え置きキャットタワー 爪とぎ 階段付き (ダークグレー)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 19時 20分に出品され03月05日 19時 20分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在801件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

据え置きキャットタワー 爪とぎ 階段付き (ダークグレー)



【商品説明】

・クッション材：ポリエステル綿

・サイズ約幅50cm×奥行き41cm(階段除く)×高さ130cm

・張り材 : ポリエステル100％

・板 材 : パーティクルボード

・爪とぎ : 麻



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。