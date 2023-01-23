『J.リンドバーグ ゴルフ 長袖 フルジップ ブルゾン メンズ 071-56319 ゴルフウェア アウター【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 10時 39分に出品され03月21日 10時 39分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品説明】

軽量で通気性に優れた薄手のブルゾンです。

吸汗速乾、4WAYストレッチで運動性能抜群。

【素材】ポリエステル100％

【実寸サイズ(cm)】

M：着丈72、バスト108、胴回り106、肩幅47、袖丈66

L：着丈74、バスト116、胴回り114、肩幅50、袖丈67

※実寸の為、誤差のある場合がございます。予めご了承下さい。