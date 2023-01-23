DORCUS DECK ドーカス デッキ（子供用） TEAM GRAPHITE LINE 7.5 スケートボード スケボー【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【DORCUS / DECK】



スケボー・スケートボードのドメスティックデッキブランド、DORCUS（ドーカス）。



長さ76.3cm 幅19.0cm ノーズ18.0cm テール17.5cm

ウィールベース31.7cm コンケーブ（中） / キック（中）



※ステインカラー（木目）の色合いはそれぞれ異なります。ご了承の上、ご注文下さい。



完成品をご希望の場合はトラック、ウィールも同時にご購入下さい。



*商品によって多少の誤差がある事をご了承下さい。

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