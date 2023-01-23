『DORCUS DECK ドーカス デッキ（子供用） TEAM GRAPHITE LINE 7.5 スケートボード スケボー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 14時 11分に出品され03月12日 14時 11分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在699件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【DORCUS / DECK】
スケボー・スケートボードのドメスティックデッキブランド、DORCUS（ドーカス）。
長さ76.3cm 幅19.0cm ノーズ18.0cm テール17.5cm
ウィールベース31.7cm コンケーブ（中） / キック（中）
※ステインカラー（木目）の色合いはそれぞれ異なります。ご了承の上、ご注文下さい。
完成品をご希望の場合はトラック、ウィールも同時にご購入下さい。
*商品によって多少の誤差がある事をご了承下さい。
*当店舗に掲載の写真・文章の無断転載を禁じます。
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落札価格8470円
699 入札履歴
終了
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