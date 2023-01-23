『StarTech.com SFP+モジュール/Palo Alto Networks製品PLUS-LR互換/10GBase-LR準拠光トランシーバ/13【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 13時 40分に出品され03月24日 13時 40分に終了予定です。即決価格は8,469円に設定されています。現在660件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 [Palo Alto Networks製品と100%互換] Palo Alto Networks製品PLUS-LRトランシーバモジュールに一致する設計／プログラミング／テストを行ったMSA規格互換製品

[ライフタイム保証] StarTech.com によるライフタイム保証付きPalo Alto Networks PLUS-LR互換SFP+モジュール

[SFP 光ファイバモジュール性能] 最大データ転送レート：10.31Gbps | 波長： 1310nm |タイプ：シングルモード | 接続タイプ： LC | 最大転送距離：10km | 電力消費： < 1.3W

[簡単導入] Palo Alto Networks製ルーター／スイッチとダイレクトに接続。ホットスワップに対応し、ネットワークの中断を最小限に留めながらシームレスなアップグレードと交換が可能な10GBase-LR SFPモジュール

[業界屈指のサポート] StarTech.com製SFP および SFP+トランシーバモジュールのすべ