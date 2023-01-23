『ロイヤルカナン SHN ミニ エイジング 12+ 犬用 3.5kg【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 06時 51分に出品され04月09日 06時 51分に終了予定です。即決価格は8,468円に設定されています。現在733件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ロイヤルカナン SHN ミニ エイジング 12+ 犬用 3.5kg



【商品説明】

・?E??量！E.5kg



【サイズ】

高さ : 13.80 cm

横幅 : 28.00 cm

奥行 : 40.50 cm

重量 : 3.57 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。