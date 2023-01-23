『ロイヤルカナン SHN ミニ エイジング 12+ 犬用 3.5kg【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 06時 51分に出品され04月09日 06時 51分に終了予定です。即決価格は8,468円に設定されています。現在733件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ロイヤルカナン SHN ミニ エイジング 12+ 犬用 3.5kg
【商品説明】
・?E??量！E.5kg
【サイズ】
高さ : 13.80 cm
横幅 : 28.00 cm
奥行 : 40.50 cm
重量 : 3.57 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8468円
733 入札履歴
終了
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