『1/35 ミリタリーミニチュアシリーズ M60A1リアクティブアーマー 【並行輸入】【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 16時 54分に出品され04月21日 16時 54分に終了予定です。即決価格は8,467円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Modern・成型色 TAM35157

・・Style:No.157 アメリカ陸軍 戦車 M60A1 リアクティブアーマー

・組み立て、塗装が必要なプラモデル。別途、工具、塗料等が必要。

・対象年齢: 子ども

・色: 成型色

・パッケージ重量: 0.58 kg