『OYAIDE HPSC-35J 1.3m ヘッドホン延長ケーブル【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 02時 43分に出品され05月01日 02時 43分に終了予定です。即決価格は8,467円に設定されています。現在979件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「オヤイデ」より引用"



【商品名】

OYAIDE HPSC-35J 1.3m ヘッドホン延長ケーブル



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 11.20 cm

奥行 : 19.50 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。