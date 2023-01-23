『大阪 「洋食Ｒevo」 名物黒バーグ (200g×6) レビューで10％OFF【お歳暮】』はヤフオクでから04月18日 15時 32分に出品され04月18日 15時 32分に終了予定です。即決価格は8,467円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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