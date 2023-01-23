『財宝 温泉水 20L×3箱 バックインボックス【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 00時 29分に出品され03月21日 00時 29分に終了予定です。即決価格は8,467円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
財宝 温泉水 20L×3箱 バックインボックス
【商品説明】
・Contents: 6.6 gal (20 L) x 3 boxes (Case size per box): 11.6 x 11.6 x 11.6 inches (297 x 295 x 283 mm)
・Hardness: 1.3 oz (4 mg) / L; pH (8.9 mm) soft water
・One-touch cock included
・Water harvesting: Draimizu City， Kagoshima Prefecture
・We use a container called "Bag In Box". There is a polyethylene bag inside the box， water is inside it
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8467円
389 入札履歴
終了
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