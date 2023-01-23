『薬用入浴剤 “延寿湯温泉 50ｇＸ12包み 3箱セット” 天然生薬配合【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 04時 48分に出品され03月30日 04時 48分に終了予定です。即決価格は8,467円に設定されています。現在450件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

【薬用入浴剤】 “延寿湯温泉 50ｇＸ12包み 3箱セット” 【天然生薬配合】



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 12.10 cm

横幅 : 26.50 cm

奥行 : 40.40 cm

重量 : 2.16 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。