『Dekoni Audio デコニオーディオ イヤーパッド 交換用 Sennheiser HD700 エリートベロア・イヤーパッド EPZ-H【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 15時 30分に出品され03月16日 15時 30分に終了予定です。即決価格は8,466円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Dekoni Audio デコニオーディオ イヤーパッド 交換用 Sennheiser HD700 エリートベロア・イヤーパッド EPZ-H
【商品説明】
・【対応モデル】sennheiser:hd700
・スローな反発感の高密度メモリーフォームによって快適な付け心地と優れた遮音性を実現します
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・伝統的なベロア生地と伸縮性のあるジャージー生地を掛け合わせて作られたエリートベロアモデル
・原産国:中国
【サイズ】
高さ : 7.62 cm
横幅 : 12.70 cm
奥行 : 12.70 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8466円
620 入札履歴
終了
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