『リー 二つ折り財布 高級ソフトカウレザー(牛革) 本革 ミドルサイズ 札入れ ブラウン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 18時 31分に出品され03月04日 18時 31分に終了予定です。即決価格は8,466円に設定されています。現在563件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
リー 二つ折り財布 高級ソフトカウレザー(牛革) 本革 ミドルサイズ 札入れ ブラウン
【商品説明】
・カードポケット:あり
・タテ13cmxヨコ9cmxマチ3cm
・小銭入れ:あり
・札入れ:あり
・留め具の種類: ボタン
・表地: 高級ソフトカウレザー(牛革) 本革
【サイズ】
高さ : 3.60 cm
横幅 : 12.60 cm
奥行 : 16.20 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8466円
563 入札履歴
終了
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