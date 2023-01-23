『リー 二つ折り財布 高級ソフトカウレザー(牛革) 本革 ミドルサイズ 札入れ ブラウン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 18時 31分に出品され03月04日 18時 31分に終了予定です。即決価格は8,466円に設定されています。現在563件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

リー 二つ折り財布 高級ソフトカウレザー(牛革) 本革 ミドルサイズ 札入れ ブラウン



【商品説明】

・カードポケット:あり

・タテ13cmxヨコ9cmxマチ3cm

・小銭入れ:あり

・札入れ:あり

・留め具の種類: ボタン

・表地: 高級ソフトカウレザー(牛革) 本革



【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 12.60 cm

奥行 : 16.20 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ リー

二つ折り財布

高級ソフトカウレザー(牛革)

本革

ミドルサイズ

札入れ

ブラウン