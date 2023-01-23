『S.H.フィギュアーツ ウマ娘 プリティーダービー ライスシャワー 約120mm ABS&PVC製 塗装済み可動フィギュア【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 20時 03分に出品され03月28日 20時 03分に終了予定です。即決価格は8,465円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

S.H.フィギュアーツ ウマ娘 プリティーダービー ライスシャワー 約120mm ABS&PVC製 塗装済み可動フィギュア



【商品説明】

・(C) Cygames， Inc.

・可動・造形・プレイバリューを追求し、『ウマ娘 プリティーダービー』から「ライスシャワー」がS.H.Figuartsに登場!

・対象性別: unisex

・梱包サイズ: 7.0×15.0×18.0(cm)



【サイズ】

高さ : 7.10 cm

横幅 : 15.80 cm

奥行 : 17.90 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。