『BEAUTYPEAK 鏡 姿見鏡 幅35×高さ148cm 全身鏡 大型 軽量 アーチ形 おしゃれ 壁掛けミラー アルミ合金フレーム 全身ミラ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 02時 43分に出品され03月23日 02時 43分に終了予定です。即決価格は8,465円に設定されています。現在487件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BEAUTYPEAK 鏡 姿見鏡 幅35×高さ148cm 全身鏡 大型 軽量 アーチ形 おしゃれ 壁掛けミラー アルミ合金フレーム 全身ミラ
【商品説明】
・全方位からあなたの美しさを引き出す！35×148センチメートルの大型ドレッシングミラーは、アーチのデザインが特徴的で、あなたのニーズに合わせています。一目で全身を確認できる広さで、通勤やデート、重要な面接など、どんな場面でも適用できます。
・新しいナノガラス採用！高精度なイメージング技術を使用して、アーチ形全身鏡はリアルな世界を正確に反映します。高透明度のナノガラスが美しい映像を提供します。さらに、通常の傾きでも破損しないように設計されたナノガラスを採用しています。これにより、製品の安全性が向上し、あなたやご家族の安心・安全を確保できます。
・簡単な設置でスペースを節約！フロアスタンド、壁掛け、
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 39.00 cm
奥行 : 152.00 cm
重量 : 5.80 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8465円
487 入札履歴
終了
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