『ベクターオプティクス Maverick-IV 1x20 Mini Red Dot Scope Vector Optics SCRD-51 第4世代 ミ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 10時 50分に出品され05月05日 10時 50分に終了予定です。即決価格は8,464円に設定されています。現在908件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品概要】

倍率：N / A 対物レンズ：20mm アイレリーフ：フリー 光学コーティング：マルチコーティング

全長：72mm /2.8インチ QDベースの長さ：45mm /1.8インチ ローマウント長：48mm /1.9インチ 全幅：40mm /1.6インチ

高さ：底面からレンズ中央まで41mm 1.6 " lower1/3co-witness 重量：145g /5.1オンス

クリック値：1MOA パララックス：3MOA ドット強度：10レベル ドットサイズ：2MOA

エレベーション調整範囲：45MOA ウィンデージ調整範囲：45MOA

マウント：ピカティニー 電池：CR2032（付属していません）

移動するターゲットや高速射撃に最適 耐衝撃性、IPX4防水、防曇 ブラックマット仕上げの高品質6061アルミニウム合金

付属品：ハニカムサンシェード、QDカンチレバーピカティニーマウント、ローウィーバーマウント、フリップアップキャップ



【商品説明】

マーベリック第4世代ミニ

ドットサイズ 2MOA、デジタルスイッチによる10段階のドット輝度、ナイトビジョンに対



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