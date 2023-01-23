『JVC HA-XC10BT Bluetoothイヤホン XXシリーズ/重低音/防水・防塵・耐衝撃/ネックバンド/15時間連続再生 グレー H【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 15時 47分に出品され04月29日 15時 47分に終了予定です。即決価格は8,464円に設定されています。現在934件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

JVC HA-XC10BT Bluetoothイヤホン XXシリーズ/重低音/防水・防塵・耐衝撃/ネックバンド/15時間連続再生 グレー H



【商品説明】

・XXのイメージカラーである「ブラック&レッド」に、よりPOPなストリートファッションにマッチするターコイズブルー、グレー、ピンク、レッドを加え、5色のカラフルラインを新たにラインナップ。

・ドライバーユニットの性能をフルに引き出す、当社独自のエクストリームディープバスポートを採用。迫力の重低 音サウンドを実現します。

・ナチュラルに低音を増強するバスブーストモード(オン・オフ切り替え可能)を搭載。リモコンに独立したBASSボタンを配置し簡単に切り換え可能。好みに合わせて、より迫力のある重低音サウンドが楽しめます。

・ハウジングにマグネットを内蔵し、ネックレスのように首に掛けることが可能。耳から外した



【サイズ】

高さ : 3.80 cm

横幅 : 10.60 cm

奥行 : 18.40 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。