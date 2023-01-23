『カートバッグ メンズ レディース クアルトユナイテッド Cuarto UNITED ゴルフ c4113【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 03時 57分に出品され03月09日 03時 57分に終了予定です。即決価格は8,464円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「Cuarto UNITED(クアルトユナイテッド)」より引用"
【商品名】
カートバッグ メンズ レディース クアルトユナイテッド Cuarto UNITED ゴルフ c4113
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・メイン素材: ポリエステル
・実寸サイズ F(F) 縦20cm 横(底部)25.5cm まち12cm 持ち手含縦31cm ポケット7個
・留め具の種類: ジッパー
・素材 表地 合成皮革 裏地 ポリエステル 機能 ファスナー仕様
・表地: フェイクレザー， ポリエステル
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8464円
77 入札履歴
終了
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