『カートバッグ メンズ レディース クアルトユナイテッド Cuarto UNITED ゴルフ c4113【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 03時 57分に出品され03月09日 03時 57分に終了予定です。即決価格は8,464円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「Cuarto UNITED(クアルトユナイテッド)」より引用"



【商品名】

カートバッグ メンズ レディース クアルトユナイテッド Cuarto UNITED ゴルフ c4113



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・メイン素材: ポリエステル

・実寸サイズ F(F) 縦20cm 横(底部)25.5cm まち12cm 持ち手含縦31cm ポケット7個

・留め具の種類: ジッパー

・素材 表地 合成皮革 裏地 ポリエステル 機能 ファスナー仕様

・表地: フェイクレザー， ポリエステル



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。