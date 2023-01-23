『Daphnes ヘッドカバー ぬいぐるみ ドライバー用 460cc対応 可愛い US仕様Aミリタリーベア【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 00時 00分に出品され04月22日 00時 00分に終了予定です。即決価格は8,464円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Daphnes ヘッドカバー ぬいぐるみ ドライバー用 460cc対応 可愛い US仕様Aミリタリーベア



【商品説明】

・460ccまでのドライバーに対応。

・各ヘッドカバーは最高品質の素材で作られています。

・各ヘッドカバーは生涯使用しています。



【サイズ】

高さ : 14.20 cm

横幅 : 24.61 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 210.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。