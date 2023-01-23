『LEKT415523HYW-LD9【東芝】【工事必要】【セット商品】ＬＥＤベースライトTENQOOシリーズ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 15時 11分に出品され03月26日 15時 11分に終了予定です。即決価格は8,464円に設定されています。現在903件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【代金引換不可商品】
メーカー：東芝
ＬＥＤベースライトTENQOOシリーズ ４０ハイグレードタイプ
反射笠 幅１５０調光タイプ 約５％〜連続調光
器具寸法：Ｗ１５０ｘＬ１，２２７mm
白色 ４０００ケルビン 演色性：Ｒa８３
４，６５０ルーメン 消費電力２８．０Ｗ
※Ｈｆ３２形ｘ２灯用定格出力形器具相当
人感センサー内臓
LEET-41501Y-LD9とLEEM-40523W-HGのセット商品
メーカー直送品の為、代金引換の場合別途送料が必要となります。
商品カテゴリ
商品コード
10004500-1
LEKT415693HPWW-LS9【東芝】【工事必要】【セット商品】LEDベースライトTENQOOシリーズ
¥ 8464
LEKT415693HPW-LS9【東芝】【工事必要】【セット商品】LEDベースライトTENQOOシリーズ
¥ 8464
LEKT415693HPN-LS9【東芝】【工事必要】【セット商品】LEDベースライトTENQOOシリーズ
¥ 8464
大光電機 DAIKO LED小型ペンダントライト ランプ付 ダクト取付専用 明るさ白熱灯60W相当 電球色 ホワイト DPN-37501
¥ 8464
大光電機（ＤＡＩＫＯ） LED小型ペンダント（ランプ付） LED電球 4.2W（E17） 電球色 2700K DPN-38215Y
¥ 8462
三菱 MY-WL470530/N AHTN (MYWL470530NAHTN)My40形6900固定 トラフWP
¥ 8459
βオーデリック/ODELIC 【OP252790LR】ペンダントライト フレンジ 高演色LED 電球色 調光 LED一体型 化粧ネジ式 調光器別売
¥ 8455
オーデリック LEDシーリングライト OX9746LDR ~12畳 調光・調色タイプ メーカー直送・代引き不可・期間限定SALE
¥ 8455
パナソニック LEDダウンライト 非常用照明器具 LED低天井用(?3m) 埋込穴φ100 非常灯用ハロゲン電球13形1灯器具相当 昼白色：
¥ 8455
キシマ kishima ペンダントライト インテリア照明 おしゃれ 玄関 廊下 モザイクガラス 1灯 簡単取付 LED 電球 ブルー GEM
¥ 8453
大光電機 DAIKO LED小型ペンダントライト ランプ付 直付専用 明るさ白熱灯60W相当 電球色 電気工事必要 ホワイト DPN-413
¥ 8452
ホタルクス(NEC) HLDC08208 LEDシーリングライト 8畳 調色「送料無料」「2台まとめ買い」
¥ 8450
LSEB1198K パナソニック LEDシーリングライト 〜12畳 調光 調色
¥ 8449
大光電機 DAIKO LED小型ペンダントライト ランプ付 ダクト取付専用 明るさ白熱灯60W相当 電球色 ブラック DPN-41190Y
¥ 8449
安心のメーカー保証 コイズミ照明器具 ベースライト 間接照明 AL52798 （入力コネクタ別売） LEDＴ区分 実績20年の老舗
¥ 8448
共同照明 シーリングライト 4灯 6畳 8畳 北欧 シーリング スポットライト 照明器具 天井照明 GT-DJ-2DW-9WT-2 LED電
¥ 8448
オーデリック VINTAGE STYLELEDペンダントライト LEDランプ 電球色 調光タイプ SH5023LD
¥ 8447
コイズミ照明 ペンダントライト プラグ 白熱球40W相当 ブラック塗装 AP38122L
¥ 8445
落札価格8464円
903 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！