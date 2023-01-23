2023最新サロン級光脱毛器Hibeauty脱毛器 光美容器 レーザー脱毛 光エステ IPL技術 痛くない光脱毛器 自宅家庭用脱毛器 軽量【年末の贈り物】

商品情報

※お買い物ガイドをご覧いただいた上でご購入頂きますようお願い致します。



【商品名】

2023最新サロン級光脱毛器Hibeauty脱毛器 光美容器 レーザー脱毛 光エステ IPL技術 痛くない光脱毛器 自宅家庭用脱毛器 軽量



【商品説明】

・【5段階レベル調整.4つの部位専用モード調整可能】：5段階のデザインは、部位やお肌の状態により脱毛器のパワーを調整することができます。4つのモード（美肌、顔、体、ビキニ）の設計で、お互いに手動/自動照射モードを切替することができ、MANUALモードは、主にビキニライン、脇の下、指、唇などの小さな領域の脱毛に適用していて、AUTOモードは、腕、背中、脚、腹部などの広い領域に使用に適用しています。

・【IPL技術・安全痛みのない脱毛技術】IPL光脱毛器なエステ技術を備えていて、伝統的な脱毛方法とは違う、毛



【サイズ】

高さ : 6.90 cm

横幅 : 18.00 cm

奥行 : 23.20 cm

重量 : 610.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。