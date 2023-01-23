『UCC DRIP POD(ドリップポッド) 静岡まろみ焙じ茶 12P×12箱入【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 10時 54分に出品され04月02日 10時 54分に終了予定です。即決価格は8,464円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
1ケースで1個口（1梱包）の配送料金でお届けします。
ユニカフェ キューリグ専用カートリッジ K-Cupパック 抹茶入り緑茶 12P×8箱入
¥ 8459
伊藤園 ※紙パック お〜いお茶緑茶125ｍL18本 お得10個パック
¥ 8457
こだわり品種茶５種セット(やぶきた、さえみどり、ゆたかみどり、おくみどり、あさつゆ) | 各２１０ｇ | 一番茶葉使用 | 深蒸し | 駿府
¥ 8457
星の抹茶オーレ 100本入り 大量 業務用
¥ 8457
萩焼 彩土 煎茶器 5906
¥ 8456
お茶の荒畑園 新茶 ギフト 2022年度産 静岡深蒸し新茶 大地の詩 極上 新茶 100g×5袋セット 化粧箱入り ありがと
¥ 8453
国産水出しみんと冷茶 40g（4g×10p）×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8453
掛川玄米茶 ティーパック掛川玄米茶 とげぬき玄米茶 3g×15パック×6袋セット 宇治抹茶入り 国産100% ティーバッグ 巣鴨のお茶屋さん
¥ 8453
手摘み新茶 浅蒸しと中蒸し4袋ギフトセット（各2袋）
¥ 8453
ムソー 有機 無双番茶 150g ×8セット
¥ 8453
水出し玄米茶ティーバッグ 5g×30袋
¥ 8452
鹿児島茶 有機緑茶 みどりの大地 潤 100g リーフ
¥ 8452
小川生薬 みんなのお茶 8g*30パック ×8セット
¥ 8452
UCC DRIP POD(ドリップポッド) 深蒸し静岡煎茶 12P×12箱入｜ 送料無料 煎茶 お茶 ドリップポッド 専用カプセル
¥ 8450
UCC DRIP POD(ドリップポッド) 静岡まろみ焙じ茶 12P×12箱入｜ 送料無料 ほうじ茶 お茶 ドリップポッド 専用カプセル
¥ 8450
大東商事 芳香園製茶 鑑定士監修 静岡銘茶詰合せ 23-7613-078 1箱（直送品）
¥ 8450
〔ギフト〕伊勢園 天皇杯受賞生産組合の深蒸し茶 SC
¥ 8447
サントリー 伊右衛門 緑茶炙り茶葉仕立て 濃縮タイプ 185ml×120本(4ケース)[送料無料※一部地域は除く]
¥ 8445
落札価格8464円
183 入札履歴
終了
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