『アウトドア用品 スノーピーク ペグ 12本(6本セット×2) ソリッドステーク 30cm R-103-1【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 11時 33分に出品され05月15日 11時 33分に終了予定です。即決価格は8,464円に設定されています。現在48件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 アウトドア タープ、テントペグ

【商品名】

スノーピーク ペグ 12本(6本セット×2) ソリッドステーク 30cm R-103-1

スノーピーク(snow peak)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 12.40 cm

奥行 : 37.40 cm

重量 : 2.30 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。