『ゴルフ キャディバッグ キャスター付き メンズ レディース クラブケース ゴルフ 練習用 軽量 大容量 ゴルフバッグ ゴルフケース スタンド【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 20時 43分に出品され03月23日 20時 43分に終了予定です。即決価格は8,464円に設定されています。現在313件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品特徴
人気のデザインプリントとアクセントカラーが特徴の軽量タイプ、完璧なカッコよさで迫る新モデル
口枠は、定評のあるボア素材&amp;amp;amp;amp;amp;セパレーター付なのでクラブの出し入れも快適
防撥水性の高い生地を使用、急な悪天候からクラブを保護
背面部のシューズインポケットを標準装備、
便利な傘ホルダー/小物収納ポケットなど、使い勝手に優れた機能が満載
ケースの底部分には「クッション」装備、大事なクラブを外部の衝撃から保護。
デザイン力、軽さ、機能性に優れている人気ポイントは引き継がれたロングセラーモデルです。
商品スペック
素 材 ：優れた防水合成皮革(PU加工/PVC加工)
サイズ：約124*30*38cm
収納可能クラブ数：13-14フルセット収納可
口 枠： 5分割
重 さ： 約3.4kg
※こちらの商品は特別ご奉仕品となりますので返品交換不可です
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落札価格8464円
313 入札履歴
終了
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