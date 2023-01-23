『グレンコーの山の下の谷の眺め ロチャバー ハイランド スコットランド - プレミアム1000ピースジグソーパズル 大人用 【並行輸入】【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 06時 00分に出品され03月09日 06時 00分に終了予定です。即決価格は8,463円に設定されています。現在320件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・ 1000 Pieces
・MyPuzzleの大人と家族向けの挑戦的な1000ピースのジグソーパズル。 最高品質の印刷インクで非常にカラフル。
・精密にカットされたダイスは、様々な形と正確にフィットするジグソーパズルのピースを提供し、1000ピース以上の大人向けパズルダイスを誇りに思っています。
・高品質の本物の青色のパズルボール紙。厚さは約 0.08インチ使用。
・100%アメリカ製。 1000ピースのジグソーパズルはすべて米国で製造されています。
・パズルのデザイン:EyesTravelling / Shutterstock
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落札価格8463円
320 入札履歴
終了
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