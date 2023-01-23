『タブレット 子供 8インチ キッズタブレット Wi-Fiモデル 32GB 学習 ネット授業 フリー 子供向け 落下防止 誕生日 プレゼント【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 02時 52分に出品され04月04日 02時 52分に終了予定です。即決価格は8,463円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 子供向け高性能

ビルトイン高性能クワッド・コア・プロセッサーとAndroid 10.0 OS、1280 x 800 IPS HDディスプレイ、Wi-Fi、、デュアル、タッチスクリーン、2GBのRAMと32GBのROMがあります。ストレージを32GBSDカードに拡張し、さらにマイクロSDカードを使用して128GBに拡張し、写真、音楽、ビデオを保存できます。より安定したWi- Fiモジュールと永続的なバッテリーはで快適なタブレット時間を過ごすことができます。



型号：K-808

製品サイズ：22.5X15X6.5CM; 600 g

電池：1 リチウムイオン 電池(付属)

商品の寸法：20.5X12X6CM

解像度：800*1280 HD Ready Pixels

CPU：MT K6592 Quad Core Coretex-a7(1.3GHZ)

RAM容量：2 GB

ROM容量：32 GB

電池容量：4000 MAH

待機時間：96時間、ビデオ3?5時間

通信形式：， Wi-fi

付属品：本体、ペン、タブレットケース、デ