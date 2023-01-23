『物干竿付オーニングIV 2ｍ ベージュTAN-902-20(BE) 送料無料 リビングアウト 谷村実業【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 22時 06分に出品され03月11日 22時 06分に終了予定です。即決価格は8,463円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
工事不要でカフェ風に。折りたたんで目隠しに。
日差しが強い日でもお庭やテラスでティータイムをお楽しみいただけます。
天幕表面に撥水加工が施されており、急な雨にも力強い味方に。
突っ張り式で簡単設置。
幅2030mm×奥行220-1450mm×高さ2000-3000mm
生地 1870×1870mm
ハンドル長さ φ65×1240mm
アーム伸縮900/1000/1100/1200/1300mm
耐荷重（竿）7kg
支柱・アーム：スチール:紛体塗装
天幕：ポリエステル
物干竿：ステンレス・スチール
芯棒：アルミ
物干し竿かけフック：ポリプロピレン
支柱カラー：ホワイト
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落札価格8463円
840 入札履歴
終了
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