『物干竿付オーニングIV 2ｍ ベージュTAN-902-20(BE) 送料無料 リビングアウト 谷村実業【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 22時 06分に出品され03月11日 22時 06分に終了予定です。即決価格は8,463円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 工事不要でカフェ風に。折りたたんで目隠しに。

日差しが強い日でもお庭やテラスでティータイムをお楽しみいただけます。

天幕表面に撥水加工が施されており、急な雨にも力強い味方に。

突っ張り式で簡単設置。



幅2030mm×奥行220-1450mm×高さ2000-3000mm

生地 1870×1870mm

ハンドル長さ φ65×1240mm

アーム伸縮900/1000/1100/1200/1300mm

耐荷重（竿）7kg



支柱・アーム：スチール:紛体塗装

天幕：ポリエステル

物干竿：ステンレス・スチール

芯棒：アルミ

物干し竿かけフック：ポリプロピレン

支柱カラー：ホワイト

カテゴリ 花、ガーデニング

その他花、ガーデニング タグ 物干竿付オーニングIV

2ｍ

ベージュTAN-902-20(BE)

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リビングアウト

谷村実業