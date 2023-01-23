『Bob Dylan Christmas In The Heart＜Red Vinyl＞ LP【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 09時 33分に出品され04月01日 09時 33分に終了予定です。即決価格は8,463円に設定されています。現在371件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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発売日:2023年11月07日/商品ID:6209266/ジャンル:ROCK/POP/フォーマット:LP/構成数:1/レーベル:Legacy/アーティスト:Bob Dylan/アーティストカナ:ボブ・ディラン/タイトル:Christmas In The Heart＜Red Vinyl＞/タイトルカナ:クリスマス・イン・ザ・ハート