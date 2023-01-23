『マック レインコート (高撥水/軽量生地) (軽量高密度CORDURA ナイロン) (袖口調節フィットテープ) (フードドローコード調節)【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 03時 13分に出品され03月18日 03時 13分に終了予定です。即決価格は8,463円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マック レインコート (高撥水/軽量生地) (軽量高密度CORDURA ナイロン) (袖口調節フィットテープ) (フードドローコード調節)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.80 cm
横幅 : 21.30 cm
奥行 : 27.80 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8463円
380 入札履歴
終了
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