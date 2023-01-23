『ICM 1/48 第二次世界大戦 イギリス空軍 ブリストルボーフォートMk.I 迎撃機 プラモデル 48310【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 05時 03分に出品され03月26日 05時 03分に終了予定です。即決価格は8,463円に設定されています。現在967件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 組み立て塗装が必要なプラモデル。別途、接着剤や工具、塗料等が必要。

1/48スケール未塗装プラスチック組み立てキット

完成時サイズ:37×28cm

完全新金型

エンジンや内装も忠実に再現