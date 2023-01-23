『FuzzYard(ファズヤード) リバーシブルベッド ハレクラニ2021 Sサイズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 06時 43分に出品され03月29日 06時 43分に終了予定です。即決価格は8,463円に設定されています。現在337件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 サイズ： 幅:約43cm 奥行:約52cm 高さ:約12*16cm 内寸:約25cm*36cm

材質 ： 本体(表):コットン100％ 本体(裏):ポリエステル100% 中綿:ポリエステル100%



ペット用品:犬:ベッド・マット・ステップ:ベッド・クッション