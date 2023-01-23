『ペットエステ スパ マッドゼネラルシャンプー 3L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 20時 10分に出品され03月21日 20時 10分に終了予定です。即決価格は8,463円に設定されています。現在898件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ペットエステ スパ マッドゼネラルシャンプー 3L



【商品説明】

・内容量:3000ml

・原産国:日本

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :21×11.5×33cm

・本体重量:3100g



【サイズ】

高さ : 12.30 cm

横幅 : 24.10 cm

奥行 : 33.20 cm

重量 : 3.19 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。