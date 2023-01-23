『ペットエステ スパ マッドゼネラルシャンプー 3L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 20時 10分に出品され03月21日 20時 10分に終了予定です。即決価格は8,463円に設定されています。現在898件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ペットエステ スパ マッドゼネラルシャンプー 3L
【商品説明】
・内容量:3000ml
・原産国:日本
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :21×11.5×33cm
・本体重量:3100g
【サイズ】
高さ : 12.30 cm
横幅 : 24.10 cm
奥行 : 33.20 cm
重量 : 3.19 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8463円
898 入札履歴
終了
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