『ibd（アイビーディー）ビルダージェル ウルトラホワイト2oz【ハードジェル】【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 02時 49分に出品され04月18日 02時 49分に終了予定です。即決価格は8,462円に設定されています。現在836件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 IBD Hard Gel Builder Gel - Ultra White - 56g/2oz (60404)ジェルのクリアな外観でアクリルの強さを手に入れましょう。 チップオーバーレイやスカルプティングに最適です。 無臭の処方と非常に最小限の熱感受性で作られています。