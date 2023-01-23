『プラダ キャンディ シュガーポップ EDP・SP 80ml 香水 フレグランス CANDY SUGAR POP PRADA【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 20時 43分に出品され05月07日 20時 43分に終了予定です。即決価格は8,462円に設定されています。現在282件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
あすつく
2018年に発売されたレディス香水です。香りは、明るいフルーティー・グルマンの香調がベース。シーズンを問わずにまとえそうな、カジュアルな一品にしあがっております。トップはベルガモット・リーフ、シトラス・ノート、レッド・アップルなど。ミドルはホワイト・ピーチやフローラル・ノートなど。ラストはバニラやキャラメル・アコードなど。意外とオーソドックスなフルーティー・シトラス系で、キャンディ・シリーズの中では使い勝手がいいほうだと思います。デイタイムであれば、オールシーズンで活用できるでしょう。 キーワード[ 香水・フレグランス:フルボトル:レディース・女性用 ] 商品名[ プラダ キャンディシュガーポップ オーデパルファム スプレータイプ 80ml ] 英語名[ PRADA CANDY SUGAR POP EAU DE PARFUM SPRAY ]
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落札価格8462円
282 入札履歴
終了
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