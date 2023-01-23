『アキバ冥途戦争 2 [Blu-ray]【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 08時 34分に出品され03月23日 08時 34分に終了予定です。即決価格は8,462円に設定されています。現在859件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:Blu-ray アニメテレビアニメ 発売日:2023/02/03 販売元:ハピネット 登録日:2022/10/07 近藤玲奈 増井壮一 アキバメイドセンソウ2 TVアニメアキバ冥途戦争 2022年日本のテレビアニメ ピーエーワークス制作作品 6202304040476 アニメーション 特典:キャラクターデザイン仁井学描き下ろし三方背ケース／キャラクターデザイン仁井学描き下ろしインナージャケット／スペシャルブックレット／ドラマCD 第8.93話「がんばれ!ブーキーズ」 解説:1999年、春。かわいいメイドに憧れて、ひとりの少女が秋葉原にやってくる。世紀末の“アキバ”は、多種多様なメイドさんでいっぱい。メイドカフェ「とんとことん」通称『ブタ小屋』は、今日もブヒブヒ営業中!一緒に入店した新人メイドは破天荒さんで、ドッタンバッタン大慌て。推しメイドや調教師、秋葉外生命体も現れて、赤バットはフルスイング!これは、全てのご主人さまとお嬢さまに贈る、渾身のメイドお仕事奮闘記。