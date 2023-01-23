『TREE WORKS ツリーワークス トライアングル TW-TRE-HS08 国内正規品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 12時 15分に出品され03月22日 12時 15分に終了予定です。即決価格は8,462円に設定されています。現在125件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TREE WORKS ツリーワークス トライアングル TW-TRE-HS08 国内正規品



【商品説明】

・ハイカーボン・スティール製

・ビーター、ホルダー付

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・一辺長さ:8インチ

・太さ:直径9mm



【サイズ】

高さ : 3.05 cm

横幅 : 25.91 cm

奥行 : 32.51 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。