『サラバンド MADE IN JAPAN スクエアトゥカウレザービットローファー 7772 メンズ ブラックエナメル 26.0 cm 3E【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 08時 39分に出品され03月21日 08時 39分に終了予定です。即決価格は8,462円に設定されています。現在196件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サラバンド MADE IN JAPAN スクエアトゥカウレザービットローファー 7772 メンズ ブラックエナメル 26.0 cm 3E



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 11.80 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 34.20 cm

重量 : 1.08 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

シューズ タグ サラバンド

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