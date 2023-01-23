『サラバンド MADE IN JAPAN スクエアトゥカウレザービットローファー 7772 メンズ ブラックエナメル 26.0 cm 3E【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 08時 39分に出品され03月21日 08時 39分に終了予定です。即決価格は8,462円に設定されています。現在196件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サラバンド MADE IN JAPAN スクエアトゥカウレザービットローファー 7772 メンズ ブラックエナメル 26.0 cm 3E
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 11.80 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 34.20 cm
重量 : 1.08 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8462円
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終了
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