『JBL QUANTUM 350 ゲーミングヘッドセット/2.4Ghzワイヤレス接続専用/7.1chサラウンド/ヘッドホン/ブラック/JBLQ350WL【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 14時 37分に出品され04月01日 14時 37分に終了予定です。即決価格は8,462円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
国内正規品 新品のみメーカー保証1年
技適マーク認証済み商品。 周波数帯:2402MHz~2480MHz
低遅延を実現した2.4GHzワイヤレス接続
充電中でも使える最大約22時間のワイヤレス再生
DISCORD認証の着脱可能なボイスフォーカスマイク
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落札価格8462円
958 入札履歴
終了
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