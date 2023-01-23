『JBL QUANTUM 350 ゲーミングヘッドセット/2.4Ghzワイヤレス接続専用/7.1chサラウンド/ヘッドホン/ブラック/JBLQ350WL【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 14時 37分に出品され04月01日 14時 37分に終了予定です。即決価格は8,462円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 国内正規品 新品のみメーカー保証1年

技適マーク認証済み商品。 周波数帯:2402MHz~2480MHz

低遅延を実現した2.4GHzワイヤレス接続

充電中でも使える最大約22時間のワイヤレス再生

DISCORD認証の着脱可能なボイスフォーカスマイク